В Якутии на соревнованиях Arctic Skills выберут лучшего оленевода

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills пройдут в Нижнеколымском районе на севере Якутии с 6 по 7 апреля. Участники из России и Норвегии будут соревноваться в надевании упряжи, плетении чаута (современного аркана) и оказании экстренной медицинской помощи в условиях тундры, сообщила в среду ТАСС директор Арктического колледжа народов Севера Елена Антипина.

"Конкурс состоится 6-7 апреля недалеко от села Колымское в полевых условиях тундры. Ожидается прибытие делегации экспертов и студентов из колледжа оленеводства в Каутокейно [коммуна в губернии Финнмарк в Норвегии]. Кроме того, приедут участники из оленеводческих районов Якутии. Соревнования пройдут по следующим категориям: "Оленевод", "Оленевод-механизатор", "Хозяйка яранги", "Плетение чаута", "Создание проекта строительства северного жилища", - рассказала Антипина.

Она добавила, что у молодых чумработниц будут свои конкурсы - разжечь костер, почистить рыбу, приготовить уху, вскипятить чайник. "Оказание первой помощи в условиях тундры - одно из важных составляющих знаний оленеводов, которые работают в изолированных условиях. Поэтому этот конкурс пройдет как среди женских, так и мужских команд", - пояснила Антипина.

Снегоход - один их незаменимых видов транспорта в Арктике. "Будет задание - устранить неполадки на снегоходе. Мы хотим, чтобы оленеводы обладали не только традиционными, но и современными навыками. Например, использование IT-технологий. Это тоже очень важно для современного оленевода", - уточнила собеседница агентства.

Обучить навыкам предпринимательства

Колледж находится в якутском поселке Черский Нижнеколмыского района, который граничит с Чукоткой. В колледже можно получить специальности оленевода-механизатора, учителя начальных классов, педагога дополнительного образования, технолога по переработке сельскохозяйственной продукции, рыбака прибрежного лова, обработчика рыбы. При колледже работает учебный комбинат, где студенты и преподаватели выпускают собственную продукцию: котлеты, пельмени, зразы, фарш из оленины и рыбы.

Только в этом году в комбинате выпустили около 200 кг продукции. Полуфабрикаты востребованы среди местных жителей. "У нас безотходное производство. Мы не выбрасываем ничего. Например, из оленьих костей готовим холодец. Их как горячие пирожки разбирают", - рассказывает директор.

Антипина считает, что в колледже студенты обучаются основам предпринимательской деятельности. "Я всегда говорю, что наши дети, которые учатся на поваров и технологов, никогда голодными не будут. Они всегда могут начать собственное дело по переработке оленины, рыбы", - считает она.

Кроме того, колледж проводит обучение для оленеводов в других районах. Практике молодых студентов учат непосредственно на местах - в кочевых родовых общинах и кооперативах. "Это обучение без отрыва от производства. Мы находим преподавателей на местах, которые обучают по нашей программе", - рассказала собеседница агентства, отметив, что за три года обучение прошли свыше 100 молодых оленеводов.

Новые проекты

Несмотря на огромные расстояния, учебное заведение расширяет географию охвата учащихся и внедряет в образовательный процесс международные стандарты подготовки кадров. Колледж сотрудничает с Университетом Арктики - международной сетью университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, занимающихся вопросами образования и науки на Севере.

Планов у директора колледжа Елены Антипиной много. Она считает, что только через образование можно удержать молодежь на Севере. "Мы планируем наладить при колледже пастушеское собаководство. Для этого хотим приобрести оборудование для производства костной муки, чтобы выпускать корма для собак. Это позволит восстановить численность оленегонных собак", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в следующем году в колледже планируют открыть новую специальность - "Информационные технологии". "Ребята в прошлом году написали проект по использованию дронов в поисках потерявшихся оленей. IT-навыки нужны и при чипировании оленей", - заключила Антипина.