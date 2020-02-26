В Мадриде выявили первый случай заражения новым коронавирусом

ТАСС, 26 февраля. Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Мадриде, таким образом, общее число заболевших в Испании возросло до семи. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

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Речь идет о 24-летнем мужчине, который вернулся из поездки в Северную Италию. В связи с ростом числа заболевших Минздрав Испании рекомендовал подданным воздержаться от поездок в Иран, Китай, Республику Корея, Сингапур, Японию и четыре региона Италии.

В Европе локальная вспышка коронавируса была зафиксирована в Италии, где, по последним данным, число жертв достигло 11, а количество случаев заражения превысило 320. Большинство заболевших проживает в северных областях Ломбардия и Венето.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.