В Чечне по нацпроекту более 140 женщин пройдут профобучение в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют провести переподготовку 143 женщин, находящихся в декретном отпуске, по нацпроекту "Демография" в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил в среду руководитель проектного офиса Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Юнус Абдулхасанов.

"В этом году впервые в рамках нацпроекта мы проведем мероприятие по обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Планируем охватить не менее 143 женщин. Будут отбираться наиболее востребованные профессии на рынке труда. На эти цели предусмотрено финансирование в размере более 8 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в рамках проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" также в текущем году построят шесть объектов дошкольного образования. "К концу 2021 года в республике будет 100% доступность [детских садов] для детей до трех лет. Уровень занятости женщин к 2024 году планируется повысить до 68%. Задача состоит в том, чтобы создать условия для того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать свои возможности путем оптимального сочетания семейной и профессиональной жизни", - добавил Абдулхасанов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.