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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Бахрейне возросло до 26

Во вторник сообщалось о 23 зараженных

ТАСС, 26 февраля. В Бахрейне зафиксированы три новых случая заражения новым коронавирусом. Такие данные в среду привел телеканал Al Jazeera.

Таким образом, общее число инфицированных в этой стране возросло до 26 человек.

Во вторник сообщалось о 23 зараженных. Как сообщала газета Asharq Al-Awsat, в связи с распространением коронавируса власти Бахрейна приняли решение закрыть школы и детские сады королевства сроком на две недели.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
БахрейнРаспространение коронавируса нового типа
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