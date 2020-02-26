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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Кувейте выросло до 12

В эмирате выявлены три новых случая заболевания

ТАСС, 26 февраля. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в Кувейте. Как сообщает в среду со ссылкой на министерство здравоохранения информационное агентство KUNA, таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 12.

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По данным агентства, трое инфицированных либо прибыли из Ирана, либо контактировали с людьми, приехавшими из исламской республики. Как отмечают в Минздраве, зараженные коронавирусом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.

25 февраля сообщалось о девяти случаях заражения в эмирате.

Теги
ИранКувейтРаспространение коронавируса нового типа
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