Число зараженных коронавирусом в Кувейте выросло до 12

ТАСС, 26 февраля. Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в Кувейте. Как сообщает в среду со ссылкой на министерство здравоохранения информационное агентство KUNA , таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 12.

По данным агентства, трое инфицированных либо прибыли из Ирана, либо контактировали с людьми, приехавшими из исламской республики. Как отмечают в Минздраве, зараженные коронавирусом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.

25 февраля сообщалось о девяти случаях заражения в эмирате.