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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус продолжает давить на биржи

Второй день подряд в минусе закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа. Совокупная стоимость британских компаний, чьи бумаги торгуются на Лондонской бирже, уменьшилась почти на £100 млрд
Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 26 февраля. Новый коронавирус продолжает распространяться по миру и уже добрался до Бразилии - его выявили у мужчины, недавно побывавшего в Италии. При этом в Китае, с которого началась вспышка инфекции, число выздоровевших за минувшие сутки в разы превысило количество заразившихся и в десятки раз - число жертв.

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Вспышка вируса продолжает оказывать воздействие на биржи. Второй день подряд в минусе закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа, падение основных индексов составило около 3%. За два дня совокупная стоимость британских компаний, чьи бумаги торгуются на Лондонской бирже, уменьшилась почти на £100 млрд (порядка $126 млрд). Лидерами падения оказались фирмы, связанные с туризмом и производством товаров класса люкс.

На Московской бирже индексы также снижаются, хотя и не так серьезно, как во вторник: на открытии индексы Мосбиржи и РТС уменьшались на 0,5-0,7%.

Ситуация в Китае

По последним данным властей, общее количество случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 78 тыс., показав небольшой рост (во вторник говорилось о 77,6 тыс.). За сутки из больниц выписали около 2,5 тыс. человек, умерли 52 заболевших. Таким образом, общее число жертв коронавируса составило 2715 человек, а выздоровевших оказалось на порядок больше - 29,7 тыс.

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Среди китайских регионов первое место по количеству заразившихся с большим отрывом занимает провинция Хубэй, где впервые выявили новый вирус, - 65,1 тыс. случаев, в том числе более 2,6 тыс. смертельных. Далее следуют Гуандун, Хэнань и Чжэцзян, в каждой из которой выявлено 1,2-1,3 тыс. заболевших. При этом за минувшие сутки ни одного случая заражения не зафиксировали в 26 из 31 провинции материкового Китая.

Правительство потратило на борьбу с распространением коронавируса уже 100,87 млрд юаней (более $14,36 млрд).

Ситуация в других странах

За пределами КНР больше всего заразившихся в Южной Корее - 1146 случаев, 11 человек умерли. Эпицентром вспышки коронавируса в этой стране стал город Тэгу. Из-за резкого роста числа инфицированных в последние дни правительство Республики Корея распорядилось отложить возобновление занятий в школах после каникул на 9 марта.

Власти соседней Японии (862 случая, 691 из которых - на борту круизного лайнера Diamond Princess, и четверо умерших) решили запретить въезд иностранцам, посещавшим в последнее время южнокорейские Тэгу и Чхондо.

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На третье место вышла Италия - 322 заразившихся, 10 смертей. Больше всего случаев зафиксировано в северной части страны, где введены строгие карантинные меры, закрыты общественные заведения и учреждения, отменены массовые мероприятия. Несмотря на карантин, выявление коронавируса в Хорватии, Австрии, Испании и ряде других стран в последние сутки связано именно с посещением Италии.

Роспотребнадзор в среду рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана.

Опасения в США

Серьезные опасения из-за коронавируса испытывают в Соединенных Штатах, где зафиксировано 57 случаев заражения, в том числе у 40 эвакуированных пассажиров Diamond Princess.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его администрации "отлично получается бороться с коронавирусом". Однако директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье назвала распространение инфекции лишь вопросом времени и призвала жителей страны "готовиться к тому, что ситуация может оказаться тяжелой". Власти Сан-Франциско даже ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, хотя ни одного заразившегося там не выявили.

Теги
БразилияИталияРоссияКитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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