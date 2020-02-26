Коронавирус продолжает давить на биржи

Второй день подряд в минусе закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа. Совокупная стоимость британских компаний, чьи бумаги торгуются на Лондонской бирже, уменьшилась почти на £100 млрд

ТАСС, 26 февраля. Новый коронавирус продолжает распространяться по миру и уже добрался до Бразилии - его выявили у мужчины, недавно побывавшего в Италии. При этом в Китае, с которого началась вспышка инфекции, число выздоровевших за минувшие сутки в разы превысило количество заразившихся и в десятки раз - число жертв.

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Вспышка вируса продолжает оказывать воздействие на биржи. Второй день подряд в минусе закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа, падение основных индексов составило около 3%. За два дня совокупная стоимость британских компаний, чьи бумаги торгуются на Лондонской бирже, уменьшилась почти на £100 млрд (порядка $126 млрд). Лидерами падения оказались фирмы, связанные с туризмом и производством товаров класса люкс. На Московской бирже индексы также снижаются, хотя и не так серьезно, как во вторник: на открытии индексы Мосбиржи и РТС уменьшались на 0,5-0,7%. Ситуация в Китае По последним данным властей, общее количество случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 78 тыс., показав небольшой рост (во вторник говорилось о 77,6 тыс.). За сутки из больниц выписали около 2,5 тыс. человек, умерли 52 заболевших. Таким образом, общее число жертв коронавируса составило 2715 человек, а выздоровевших оказалось на порядок больше - 29,7 тыс.

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Среди китайских регионов первое место по количеству заразившихся с большим отрывом занимает провинция Хубэй, где впервые выявили новый вирус, - 65,1 тыс. случаев, в том числе более 2,6 тыс. смертельных. Далее следуют Гуандун, Хэнань и Чжэцзян, в каждой из которой выявлено 1,2-1,3 тыс. заболевших. При этом за минувшие сутки ни одного случая заражения не зафиксировали в 26 из 31 провинции материкового Китая. Правительство потратило на борьбу с распространением коронавируса уже 100,87 млрд юаней (более $14,36 млрд). Ситуация в других странах За пределами КНР больше всего заразившихся в Южной Корее - 1146 случаев, 11 человек умерли. Эпицентром вспышки коронавируса в этой стране стал город Тэгу. Из-за резкого роста числа инфицированных в последние дни правительство Республики Корея распорядилось отложить возобновление занятий в школах после каникул на 9 марта. Власти соседней Японии (862 случая, 691 из которых - на борту круизного лайнера Diamond Princess, и четверо умерших) решили запретить въезд иностранцам, посещавшим в последнее время южнокорейские Тэгу и Чхондо.

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