Власти КНДР организуют первый за время карантина спецрейс во Владивосток для иностранцев

ПХЕНЬЯН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти КНДР в ближайшие дни организуют первый за время объявленного в стране карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании "Эйр Корё" из Пхеньяна во Владивосток. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС источник в одном из европейских дипломатических представительств.

"Мы получили ноту МИД о том, что правительство КНДР намерено в ближайшее время организовать однократный рейс по маршруту Пхеньян - Владивосток - Пхеньян для иностранных граждан, желающих покинуть республику на время карантина, - отметил собеседник агентства. - Точная дата рейса пока неизвестна. При этом нас предупредили, что покинувшие КНДР иностранцы не смогут вернуться в Пхеньян до полной отмены действующих чрезвычайных противоэпидемических мер". Как пояснил собеседник корреспонденту ТАСС, судя по тексту ноты МИД КНДР, введенные в народной республике меры карантина могут продлиться еще несколько месяцев и в течение этого срока других рейсов из Пхеньяна во Владивосток организовано не будет.

Ранее власти КНДР в качестве превентивной меры против распространения коронавируса приостановили с начала февраля международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД рекомендовал находящимся на территории страны иностранцам до 1 марта 2020 года не покидать пределы посольств и дипломатического квартала Пхеньяна.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.