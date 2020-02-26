Совфед ввел в России звание "Город трудовой доблести"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести".

Согласно документу, новое звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников".

Как пояснил во вторник на заседании комитета СФ по обороне и безопасности полномочный представитель президента России в Совфеде Артур Муравьев, эта инициатива находится в контексте тех мероприятий, которые намечены в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, законом подчеркиваются заслуги тех, кто "ковал Победу в тылу".

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту России или отклонить предложение.