Эксперт: коронавирус повлияет на рынок продовольствия

РИМ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Эффект от коронавируса нового типа скажется на ценах на продукты, но продовольственный рынок будет зависеть больше от косвенных факторов, чем от прямых последствий распространения заболевания. Как корреспонденту ТАСС заявил в среду старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Абдолреза Аббасиан, одним из определяющих станет так называемый фактор страха населения перед заболеванием.

"Вспышка коронавируса, разумеется, отразится на продовольственных ценах, и тут нужно учитывать множество факторов, как прямых, так и косвенных", - сказал ведущий специалист организации. К прямым он отнес экономический фактор, который диктуется ситуацией с распространением коронавируса в Китае. "В первую очередь, естественно, пострадает Китай, - отметил он. - Экономический рост страны будет значительно ослаблен, и это ослабление отразится на общем продовольственном рынке".

Вторым аспектом, который можно считать косвенным, он назвал логистические проблемы, связанные с доставкой продовольствия. "Разумеется, распространение коронавируса не может не отразиться на транспорте, в том же Китае уже есть проблемы с перевозками. Это приведет если не к прерыванию, то к замедлению циркуляции грузов между странами. И это тоже будет влиять на общую стабильность продовольственного рынка", - пояснил он.

Фактор страха

Наконец, третий немаловажный, по его словам, но тоже косвенный фактор - психологический, или "фактор страха". "Во многих странах коронавирус вызвал панику у населения, и это способствует снижению спроса на высококачественные продукты. Вместо этого люди будут стремиться запасаться базовыми продуктами с длительными сроками хранения, такие как зерновые, рис, поэтому и оптом будут закупаться продукты, которые могут долго лежать на полках и в хранилищах", - продолжил эксперт.

По его мнению, такая тенденция может привести к падению цен на целый ряд сельскохозяйственных продуктов при сохранении высокого спроса на базовые продовольственные продукты. "Эти три фактора - экономический, логистический и паника - будут определяющими для рынка продовольствия", - полагает Аббасиан.

При этом основным фактором он считает последний. "Я думаю, тем не менее, что рынок быстро восстановится, когда успокоится паника, когда потребители поверят, что ситуация под контролем. С этого момента все участники рынка постараются возместить понесенные за последние недели или месяцы потери", - добавил собеседник агентства.

Главным конкретным эффектом от распространения коронавируса станет, по его оценкам, высокая волатильность (изменчивость) цен. "От падения цены перейдут к росту, однако затем вернутся к базовому уровню. В целом цены будут отражать ситуацию со спросом", - заключил ведущий аналитик ФАО.