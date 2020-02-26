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Власти исключают распространение вируса из больницы в Казани с эвакуированными россиянами

Руководитель пресс-службы президента республики подчеркнула, что в учреждении работают врачи, проходившие обучение при подготовке к крупным международным мероприятиям

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Распространение инфекции из больницы в Казани, где на карантине находятся восемь эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, исключено. Об этом заявила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"[Распространение инфекции], конечно, исключено. Это специальная республиканская инфекционная клиническая больница, которая построена по всем стандартам и требованиям невозможности распространения любой инфекции, которая там внутри могла бы находиться", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что в учреждении работают врачи, проходившие обучение при подготовке к крупным международным мероприятиям. "Что тоже немаловажно, [здесь] есть специалисты, врачи-инфекционисты, которые присутствуют с ними на карантине, которые неоднократно проходили обучение в преддверие подготовки международных мероприятий. Они натренированы", - добавила Галимова.

По ее словам, жалоб на содержание в больнице от эвакуированных не поступало, помощь психологов им не требуется.

Согласно информации Минздрава Татарстана, состояние здоровья восьми россиян, эвакуированных в Казань, оценивается как удовлетворительное, у них нет повышенной температуры, кашля и насморка.

Россиян, находившихся на борту Diamond Princess, которая остается в японском порту Иокогама, эвакуировали самолетом Ан-148 МЧС РФ. У трех из них был выявлен новый коронавирус.

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РоссияТатарстан
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