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Фестиваль русской кухни открылся в городах Золотого кольца и Вологде

Мероприятие продлится до 11 марта

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Вкусы Золотого кольца", посвященный русской кухне, стартовал в среду в семи городах Золотого кольца, а также в Вологде. Об этом сообщил журналистам организатор фестиваля, ресторатор Павел Кашников.

"К проекту присоединились многие города Золотого кольца, а также Вологда. Мы выбрали из каждого города пул ресторанов, всем разослали письма. В фестивале участвуют 13 ресторанов", - сказал Кашников.

Фестиваль пройдет с 26 февраля по 11 марта. Рестораны-участники разработали специальное меню, включающее авторские вариации пельменей, горячего блюда из судака, а также напитка на основе меда. Для приготовления блюд будут использоваться только местные продукты. Для каждого блюда организаторы определили максимальную цену: пельмени должны стоить не более 250 рублей, судак - не дороже 350 рублей, напиток - не более 200 рублей.

Фестиваль проходит при поддержке Союза городов Золотого кольца, цель проекта - привлечь внимание туристов и местных жителей к русской кухне. В день открытия фестиваля шеф-повара из Ярославля, Вологды и Суздаля соберутся в Ярославле и приготовят авторский ужин.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут включили Углич.

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