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Рособрнадзор назвал самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ в 2020 году

Речь идет об обществознании, предмет будет сдавать почти половина выпускников школ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Единый госэкзамен по обществознанию в 2020 году стал самым популярным предметом по выбору, его будет сдавать почти половина выпускников российских школ. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампаний ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.

"Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, 375 тыс. человек его выбрало, 48%. Более 167 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по физике - это 21%, 158 тыс. - 19,8% - выбрали биологию, 132 тыс. выбрали историю, 108 тыс. - информатику и ИКТ, 107 тыс. - химию, 65 тыс. - литературу, 23 тыс. - географию", - сообщил Музаев.

По его словам, самым "массовым" экзаменом остается русский язык, который намерены сдавать почти 736 тыс. человек. Профильную математику выбрали почти 405 тыс. человек - это 50,8% от общего числа участников ЕГЭ, а базовую математику - около 320 тыс.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля состоится досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня и дополнительный - с 4 по 18 сентября.

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