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Распространение коронавируса нового типа

В Италии 11 человек умерли от коронавируса

В 9 из 20 регионов страны выявлены 325 случаев заражения, наибольшее количество - в северной Ломбардии

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Италии достигло 11 человек, у 325 человек инфекция оказалась выявлена. Как пишет в среду газета Il Messaggero, случаи заражения зафиксированы в 9 из 20 итальянских областей.

По-прежнему наибольшее число заразившихся - 240 - проживают в северной Ломбардии, ставшей в конце прошлой недели локальным центром вспышки коронавируса. Во вторник еще три случая инфицирования были обнаружены уже на Сицилии, в Палермо, заразились туристы с севера Италии. По этой причине мэрия административного центра островного региона постановила на три дня закрыть школы для дезинфекции.

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Власти также ожидают подтверждения первого случая заболевания в области Марке, однако ее власти уже распорядилась закрыть школы до 4 марта и отменить все публичные мероприятия.

Это решение вызвало критику центрального правительства. Как сообщало агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи, такие решения региональных властей не соответствуют "общей линии" не нагнетать обстановку в местах, которые не относятся к зоне риска распространения коронавируса. Накануне премьер-министр Джузеппе Конте назвал "неоправданным" решение закрыть школы в регионах, где нет вспышки заболевания.

Всего 10 городов Ломбардии под Лоди и один в соседней области Венето находятся в полной изоляции. В пяти областях, включая Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью, Лигурию, Фриули-Венеция-Джули, действуют серьезные карантинные меры, в том числе закрыты музеи, театры, кино, спортивные залы и увеселительные заведения, отменены все общественные мероприятия и спортивные состязания. Ряд матчей национального чемпионата по футболу пройдет без зрителей, что вызывает серьезную полемику о результатах исхода первенства.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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