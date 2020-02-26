Нарышкин: материалы о зверствах нацистов в годы войны должны быть доступны в интернете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Архивные документы и фотографии проекта "Без срока давности", свидетельствующие о жесткости нацистов на оккупированных советских территориях, должны быть систематизированы и доступны в интернете. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе первого заседания комиссии РИО по изучению преступлений нацистов на территории СССР.

"Знаю, что в настоящее время по поручению президента РФ Федеральное архивное агентство принимает участие в большой работе по изданию многотомного сборника документов "Без срока давности". Хотел бы обратиться... с просьбой предусмотреть доступность этих уникальных материалов в сети интернет. Необходимо обеспечить удобный сквозной поиск по всем источникам и перевести самые значимые из них на иностранные языки", - сказал он.

По словам Нарышкина, необходимо систематизировать материалы московских и региональных архивов, посвященные трагедии оккупации в годы войны. "Убежден в том, что память о фашистских зверствах наше общество должно хранить вечно <...> Основной массив документов попросту не введен в научный и общественный оборот. Именно нам предстоит отобрать в московских и региональных, в том числе ведомственных архивах самые яркие, емкие и говорящие документы и фотографии, объективно отражающие всю картину гитлеровских преступлений", - подчеркнул председатель РИО.

Он также отметил необходимость организации выставок и экспозиций на основе архивных материалов, в том числе и в регионах, полностью или частично пострадавших от оккупации. Кроме того, документы будут использованы в образовательном процессе и при разработке изменений историко-культурного стандарта.