Возле Дома приемов МИД проходит пикет в поддержку Sputnik Эстония

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пикет в поддержку Sputnik Эстония, на сотрудников которого оказывают давление власти прибалтийской республики, проходит перед Домом приемов МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Одетые в желтые жилеты активисты держат в руках плакаты с надписями "Эстония - концлагерь для журналистов" и "Руки прочь от журналистов в Прибалтике".

В самом Доме приемов в это время идут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам Европы Албании Эди Рамой.

По словам участников акции, своими действиями они хотят привлечь внимание Рамы, который является действующим председателем ОБСЕ.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей.