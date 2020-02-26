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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав Польши заявил, что коты часто становятся источниками коронавирусов

Министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский предупредил, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно
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© EPA/Bartlomiej Zborowski

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека. Соответствующее заявление сделал в среду в эфире радиостанции RMF министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, подчеркнув, однако, что никаких действий в связи с этим предпринимать не нужно.

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По его словам, коронавирусы переходят к людям только от животных. "Это заражение от животных - в момент мутации вирусов, которые всегда были", - сказал Шумовский.

"Коронавирусы часто бывают, например, у котов", - добавил польский министр и подчеркнул, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно.

"Обычно они [вирусы] мутируют и могут заразить человека, - указал Шумовский. - Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет".

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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