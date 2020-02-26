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Рособрнадзор начнет в штатном режиме использовать технологию распознавания почерка на ЕГЭ

В Рособрнадзоре также хотят задействовать поведенческий анализ действий участников экзамена с использованием нейросети

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен с этого года в штатном режиме использовать технологию распознавания почерка во время проведения Единого госэкзамена, сообщил в среду временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной старту кампаний ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.

"Что касается использования программ искусственного интеллекта, связанного с распознаванием почерков, как раз эту работу в режиме апробации мы в прошлом году провели и с этого года вводим в штатный режим", - сказал Музаев.

Говоря о поведенческом анализе действий участников экзамена с использованием нейросети, Музаев отметил, что пока нормативно-правовая база не позволяет ввести данную технологию в штатном режиме в порядок проведения экзамена.

Ранее экс-глава ведомства Сергей Кравцов сообщал, что Рособрнадзор намерен использовать систему распознавания лиц во время проведения ЕГЭ для идентификации участников. Технология в 2019 году прошла успешную апробацию в Ингушетии, в 2020 году эксперимент планируется масштабировать. В Рособрнадзоре также хотят задействовать поведенческий анализ действий участников экзамена с использованием нейросети.

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