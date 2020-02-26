Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

В послании Федеральному собранию глава государства предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. Единороссы совместно с главой профильного думского комитета Тамарой Плетневой (КПРФ) внесли соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке. На прошлой неделе нижняя палата проголосовала за принятие этих поправок.

Закон продлевает действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей.

"Благодаря внесенным изменениям семьи получат возможность направить материнский капитал на решение вопросов первостепенной важности: таких, как строительство или реконструкция жилых домов, в том числе на садовых земельных участках. Все новации позволят значительно повысить доступность этой меры социальной поддержки. Как ожидается, в этом году более миллиона семей получат средства на первого и второго ребенка", - сказала ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя этот закон.

Согласно документу, срок выдачи сертификата сокращается с 15 до пяти дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Сократится и срок выдачи средств маткапитала: с 30 до 10 дней. Устанавливается, что право на получение маткапитала на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 тыс. 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.