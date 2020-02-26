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Россиянка, создавшая обложку Vogue с Билли Айлиш, будет работать на канале "Пятница!"

Анастасия Ковтун будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Ковтун, создавшая обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue с изображением американской певицы Билли Айлиш, будет работать на телеканале "Пятница!". Об этом в среду сообщили в пресс-службе канала.

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"Автор digital-обложки с Билли Айлиш для американского Vogue получила работу на телеканале "Пятница!". Теперь Настя будет рисовать иллюстрации для промо и рекламных материалов телеканала, в том числе в интернет-среде, учиться у арт-директора "Пятницы!" и оттачивать свое мастерство", - рассказали в пресс-службе.

В феврале вышел мартовский номер американского Vogue с Билли Айлиш, одну из четырех обложек которого - цифровую - украсил рисунок певицы авторства 16-летней Анастасии Ковтун из Пермского края.

Работу россиянки выбрала сама певица из миллиона работ своих подписчиков в Instagram. Ковтун стала самым юным автором цифровой обложки Vogue.

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