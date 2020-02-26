Совфед одобрил отмену штрафа за показ нацистской символики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Закон дополняет статью Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) о запрете на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Согласно действующему законодательству, любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.

Одобренная в среду инициатива направлена на обеспечение реализации вступивших с 13 декабря 2019 года в силу поправок к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Поправки установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".