20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Совфед одобрил отмену штрафа за показ нацистской символики при условии осуждения нацизма

Закон дополняет соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии.

Закон дополняет статью Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) о запрете на демонстрацию символов нацизма или экстремистских организаций примечанием, согласно которому штрафы не будут применяться, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Согласно действующему законодательству, любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, даже без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.

Одобренная в среду инициатива направлена на обеспечение реализации вступивших с 13 декабря 2019 года в силу поправок к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Поправки установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Колокольцев: борьба за чистоту рядов личного состава для МВД принципиальна
По словам главы МВД, большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС