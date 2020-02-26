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Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко принял участие в презентации книги в ТАСС

Он назвал сочинение о своем коллеге и друге Геворке Вартаняне блестящим, а его самого замечательным человеком

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рассекреченный 80-летний разведчик-нелегал, Герой России, ветеран СВР Юрий Шевченко впервые появился на публике на презентации в ТАСС книги о его коллеге Геворке Вартаняне "Агент, переигравший абвер".

Он назвал Вартаняна замечательным человеком, отметив, что по законам конспирации разведчики-нелегалы никогда не знают друг друга лично, но с Вартаняном они работали в одном отделе и даже в одном направлении с общим начальником. И когда он заходил к начальнику, там всегда лежали два тома дел - "Анри" и "Анита" (оперативные псевдонимы Геворка и его супруги Гоар Вартанян - прим. ТАСС). "Я прочел книгу, проглотил ее буквально за сутки. Замечательная мне казалась книга, потому что я знал этого человека. Об этом всем мы разговаривали, о тех годах, когда он работал в Тегеране", - сказал Шевченко.

По его оценке, "Агент, переигравший абвер" - блестящая книга. "Что интересно, о Геворке Андреевиче, герое этой книги, рассказана правда, она положена на исторические факты. Все действующие лица - это реальные лица. Но не бывает художественного произведения без нормального художественного вымысла. И в общем-то удался этот труд искренний", - отметил он.

"Разведчик становится известным, он умирает, его уже нет, - сказал с легкой улыбкой Шевченко. - И это не самое страшное, можно пережить это, в этом нет ничего такого, может быть, необычного, когда-то все приходит к концу. Но самое главное, что эта жизнь была где-то подспудно связана с теми замечательными людьми, с которыми приходилось работать".

Шевченко добавил, что можно было бы спокойно отдыхать на пенсии и ездить на рыбалку, но он не сможет без этой службы.

О Шевченко

Герой России, полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "архитектор", в 1965 году - двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ. В органах госбезопасности служил с 1963 года, с 1965 года - на подготовке для работы в особых условиях.

С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию в том числе с высшим грифом секретности "космик". По данным СВР, он реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации.

В 2001 году было принято решение о его переводе на работу в Центр. В 2010 году ушел в отставку и активно передает свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента РФ 10 мая 2017 года.

О супругах-разведчиках

Нелегальные разведчики Геворк и его супруга Гоар Вартанян на протяжении 45 лет работали за рубежом. Большинство их операций до сих пор засекречены. Одна из немногих известных - предотвращение покушения на лидеров "большой тройки" - Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Тегеранской конференции зимой 1943 года. В 1951 году супруги Вартанян были вывезены в СССР, в 1956 году успешно окончили Ереванский институт иностранных языков. В 1986 году после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартаняны вернулись на родину.

История книги

Руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов рассказал на пресс-конференции, что позвонил автору книги Хачику Хутлубяну и сказал: "Как тебе не стыдно, ты армянин, ты из Ростова, ты писатель, и как тебе не стыдно не написать книгу о великом земляке. Он колебался где-то минуту", - сказал Иванов. Спустя год после этого разговора Хутлубян перезвонил и сказал, что рукопись готова.

"Мне позвонил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов и предложил написать роман о герое-разведчике. Когда я узнал, о ком речь, я, конечно, с радостью согласился, потому Геворк Андреевич очень колоритный человек, с которым я встречался", - сказал Хутлубян. Автор добавил, что его всегда поражала галантность Вартаняна, простота в общении, ум и интеллект. "Это был уникальный, удивительный человек", - отметил Хутлубян.

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