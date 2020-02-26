Турция развернет полевые госпитали на границе с Ираном из-за угрозы коронавируса

ТАСС, 26 февраля. Турецкие власти развернут несколько полевых госпиталей в районе турецко-иранской границы в рамках борьбы с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду в интервью агентству Anadolu.

"Мы будем содержать всех лиц, которые побывали в иранских городах Кум и Мешхед, в течение 14 дней в приграничных госпиталях, не пуская их внутрь страны. В карантин будут помещаться и те, кто контактировал с этими лицами", - заявил Коджа. Министр также добавил, что на данный момент "в Турции не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом".

Во вторник самолет компании "Турецкие авиалинии" (Turkish airlines), выполнявший рейс ТК879, экстренно приземлился в Анкаре в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. Минимум у 17 человек была зафиксирована повышенная температура тела. Впоследствии Минздрав сообщил, что у пассажиров рейса коронавирус не был выявлен.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.