Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

Все заплаченные деньги туроператор перечислит клиенту, если поездка не состоялась по его вине. К примеру, ему не удалось забронировать желаемый отель или купить авиабилеты на нужную дату.

Кроме того, турфирма вернет клиенту средства в полном объеме, если есть рекомендация МИД РФ воздержаться от поездок в ту или иную страну, например, из-за военного конфликта или природного катаклизма.