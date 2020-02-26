Как отказаться от турпутевки и вернуть свои деньги

Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заразившихся новым коронавирусом в этих странах. Что делать, если вы уже купили путевку в какую-либо из этих стран? Или ваши планы на отпуск в другом месте поменялись по иным обстоятельствам? Можно попробовать вернуть перечисленные турфирме деньги.
Когда человек может вернуть себе полную стоимость тура?
Все заплаченные деньги туроператор перечислит клиенту, если поездка не состоялась по его вине. К примеру, ему не удалось забронировать желаемый отель или купить авиабилеты на нужную дату.
Кроме того, турфирма вернет клиенту средства в полном объеме, если есть рекомендация МИД РФ воздержаться от поездок в ту или иную страну, например, из-за военного конфликта или природного катаклизма.
Если я отменю поездку в Италию (Иран, Южную Корею), то мне вернут не все деньги?
В настоящее время нет запрета на посещение этих стран, а также нет рекомендации МИД РФ. Поэтому пока нет оснований для полного возврата денежных средств туристам, если они решат аннулировать туры в эти страны, сообщил ТАСС источник, близкий к Ростуризму.
Сейчас аннулировать туры можно лишь за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.
Возможно, ситуация будет меняться, уточнить актуальную информацию о рисках поездки или возможности вернуть путевки можно по телефону "горячей линии" для туристов 8-(499)-678-12-03.
Сколько денег вернет туроператор, если клиент отказался от поездки сам?
Компания должна возвратить человеку деньги за путевку за вычетом фактически понесенных расходов. Эти расходы — деньги, которые туроператор получил от клиента и успел потратить на бронирование и покупку тех или иных услуг.
Как правило, не возвращаются средства за:
- визовый сбор, если виза получена;
- медстраховку, если полис уже выписан;
- авиабилеты, если они куплены по невозвратному тарифу на регулярный рейс или чартер;
- бронирование отеля с безвозвратным залогом.
Болезнь туриста или родственника может быть основанием для возврата стоимости тура?
Болезнь является основанием для расторжения договора, но не основанием для возврата полной стоимости тура, объяснила ТАСС адвокат Клуба защиты прав туристов Маргарита Еремеева. "В том, что турист заболел, туроператор не виноват. Он вернет деньги, но за вычетом фактических расходов", — говорит она.
Полную стоимость при отмене поездки турист может получить, купив страховку от невыезда. Такую услугу предлагают многие страховые компании. "Тогда болезнь будет страховым случаем и повлечет возврат денег за тур", — говорит эксперт. Деньги за путевку вернет не туроператор, а страховщик.
Можно ли вернуть средства хотя бы за перелет, если поездка срывается?
Если туроператор для своего клиента специально приобретал авиабилеты по возвратному тарифу, то, в зависимости от условий тарифа, можно вернуть все деньги или какую-то их часть.
Правда, обычно авиабилеты, входящие в турпакет, чартерные и невозвратные.
Как оформить возврат средств?
"Человек должен прийти с документами на поездку к туроператору или в турфирму, где он приобрел тур, и написать заявление о расторжении договора, указать причину. У туроператора есть десять дней на возврат денег", — рассказала Маргарита Еремеева. Если деньги не возвращены, то неустойка за каждый день просрочки составляет 3% от суммы, но не больше величины заявленных требований.
Если турист не согласен на возврат части суммы, придется решать спор в суде. Туроператор либо предоставит документы, подтверждающие свои фактические расходы до момента отказа человека от тура, либо с него будет взыскана полная стоимость путевки.
Законны ли штрафы в договоре туроператора за отказ от тура?
Иногда туроператор прописывает в договоре санкции за отказ от тура. Например, за отказ туриста от путешествия за две недели до вылета потери могут составлять 50%, за отмену брони за неделю до поездки — уже 100%.
"Такие штрафы незаконны. В такой ситуации штрафа быть не может. Деньги клиенту должны быть возвращены за вычетом фактически понесенных расходов", — пояснила Маргарита Еремеева.
Мария Селиванова