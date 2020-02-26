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Дело Ивана Голунова

Представитель Голунова поддержал домашний арест для полицейского Коновалова

Денис Коновалов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Денис Коновалов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представитель потерпевшего журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, признавшегося в том, что подбросил наркотики журналисту. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Ходатайство следствия поддерживаю, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест, но с ограничениями покидать жилище", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Прокурор в ходе заседания также поддержала просьбу следствия об изменении Коновалову меры пресечения на более мягкую.

Теги
РоссияДело Ивана Голунова
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