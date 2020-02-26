Представитель Голунова поддержал домашний арест для полицейского Коновалова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представитель потерпевшего журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, признавшегося в том, что подбросил наркотики журналисту. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

"Ходатайство следствия поддерживаю, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест, но с ограничениями покидать жилище", - сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Прокурор в ходе заседания также поддержала просьбу следствия об изменении Коновалову меры пресечения на более мягкую.