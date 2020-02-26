Памятник разведчику Геворку Вартаняну установят в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Памятник разведчику, Герою Советского Союза, агенту "Анри" Геворку Вартаняну установят в Москве. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации книги "Агент, переигравший абвер" Хачика Хутлубяна, в которой раскрываются новые страницы биографии разведчика, сообщил официальный представитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

По его словам, в настоящее время документы об установке памятника "находятся на рассмотрении в мэрии, но там благосклонно отнеслись к этой идее". Речь, по его словам, идет об оформлении документов.

Планируется, что памятник установят возле школы №2070 в Новой Москве, которой может быть присвоено имя Вартаняна. Скульптура для памятника создана архитектором Александром Головачевым.