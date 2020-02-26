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Распространение коронавируса нового типа

Песков: в отношении посетителей Кремля принимают меры в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента отметил, что эти меры касаются всех, а не только граждан Китая

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. В отношении посетителей Кремля принимаются меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти меры касаются всех, а не только граждан Китая.

"Даже на входе в Кремль на крупные публичные мероприятия принимаются меры по недопущению распространения коронавируса, - сказал он. - И поверьте мне, в Кремль входят не только китайцы". Песков добавил, что штаб правительства РФ по противодействию вирусу уже выработал комплекс защитных мер, которые должны применяться в отношении всех граждан.

Комментируя публикацию "Новой газеты" о письме, которое посольство КНР якобы направило московской мэрии из-за озабоченности действиями столичных властей в отношении граждан Китая, Песков заявил, что ему неизвестно о таком документе. "Я не знаю, к сожалению, о письме ничего, - подчеркнул он. - Наверное, оно передавалось по дипломатическим каналам, через Министерство иностранных дел. Поэтому я рекомендую обратиться туда". Песков вновь заявил о неприемлемости каких-либо дискриминационных мер в отношении граждан тех или иных стран в связи с коронавирусом. "Я уже говорил, что мы дорожим и ценим наши двусторонние, партнерские отношения с Китаем, поэтому не может идти и речь о каких-то дискриминационных мерах", - подчеркнул он.

Департамент транспорта Москвы ранее заявил об отсутствии дискриминации в отношении граждан КНР при проверке в общественном транспорте в условиях вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Как сообщили ТАСС в департаменте, по просьбе сотрудников метрополитена и ГУП "Мосгортранс" проверку проходят все иностранцы, и избирательного отношения к гражданам Китая нет.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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