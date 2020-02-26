Болгарский национальный перевозчик возобновит перелеты из Софии в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Bulgaria Air в середине апреля возобновит регулярные перелеты между столицей Болгарии Софией и Санкт-Петербургом, которые были прерваны в 2014 году, сообщила пресс-служба управляющей петербургским аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Авиакомпания Bulgaria Air с 18 апреля 2020 года возобновит регулярные перелеты между Санкт-Петербургом и Софией", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что перелеты планируется выполнять два раза в неделю по средам и субботам.

Bulgaria Air является национальным авиаперевозчиком Болгарии. Флот авиакомпании состоит из лайнеров Airbus A319 и A320, а также Embraer-190.

Компания после отмены регулярных перелетов между Петербургом и Софией в 2014 году выполняла рейсы из города в болгарские курорты Бургас и Варну. В этом году компания также будет обслуживать такие рейсы со 2 июня.