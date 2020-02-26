20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Туле собрал участников из 23 регионов

Самому молодому из них - 18 лет, самому возрастному - 69

ТУЛА, 26 февраля, /ТАСС/. Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Туле собрал более 100 участников из 23 регионов России. Об этом на церемонии открытия сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Конкурс "Мастера гостеприимства" начался 13 ноября 2019 года. Его целью является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления "Сколково". Кроме того, всех финалистов могут пригласить на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации

"Мы сегодня открываем уже второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства". Сегодня здесь у нас 118 человек из 23 регионов. Все такие интересные, яркие, у нас здесь есть и студенты, и преподаватели Российского государственного университета туризма и сервиса. Есть совсем молодые: у нас, по-моему, двое 18-летних участников, есть и опытные: Александр Васильевич Базаров из Белгородской области, ему 69 лет", - сказал Комиссаров.

Всего на конкурс поступило более 21 тыс. заявок из 85 регионов России. В региональные этапы прошли показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе. Организаторы конкурса пояснили, что участники полуфинала презентуют свои проекты, решают групповые и индивидуальные групповые задания, принимают участие в обучающих семинарах.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян уточнил ТАСС, что на конкурс представлено много проектов, которые можно внедрять не только в конкретном регионе, но и на территории всей страны. Во время доработки проектов будет решено, какая именно поддержка им необходима: федеральных, региональных властей или бизнеса. "Можно тиражировать, например, IT-проекты в области туризма или транспортные, инфраструктурные проекты. Очень радует, что ребята присылают проекты, которые завязаны на людей с ограниченными возможностями, с точки зрения гостеприимства - это очень правильная история", - подчеркнул он.

Этапы конкурса

Первый полуфинал прошел в Сочи 12 февраля. Помимо Тулы, региональные этапы пройдут в Пятигорске, Иркутске, Ялте, Самаре, Калининграде, Салехарде, Уфе. В финал пройдут 200 человек, 50 из которых получат звание "Мастер гостеприимства".

Теги
РоссияТульская область
Реклама на ТАСС
Колокольцев: борьба за чистоту рядов личного состава для МВД принципиальна
По словам главы МВД, большинство правонарушений выявляется силами подразделений собственной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС