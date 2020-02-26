Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Туле собрал участников из 23 регионов

ТУЛА, 26 февраля, /ТАСС/. Региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Туле собрал более 100 участников из 23 регионов России. Об этом на церемонии открытия сообщил генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Конкурс "Мастера гостеприимства" начался 13 ноября 2019 года. Его целью является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления "Сколково". Кроме того, всех финалистов могут пригласить на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации

"Мы сегодня открываем уже второй полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства". Сегодня здесь у нас 118 человек из 23 регионов. Все такие интересные, яркие, у нас здесь есть и студенты, и преподаватели Российского государственного университета туризма и сервиса. Есть совсем молодые: у нас, по-моему, двое 18-летних участников, есть и опытные: Александр Васильевич Базаров из Белгородской области, ему 69 лет", - сказал Комиссаров.

Всего на конкурс поступило более 21 тыс. заявок из 85 регионов России. В региональные этапы прошли показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе. Организаторы конкурса пояснили, что участники полуфинала презентуют свои проекты, решают групповые и индивидуальные групповые задания, принимают участие в обучающих семинарах.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян уточнил ТАСС, что на конкурс представлено много проектов, которые можно внедрять не только в конкретном регионе, но и на территории всей страны. Во время доработки проектов будет решено, какая именно поддержка им необходима: федеральных, региональных властей или бизнеса. "Можно тиражировать, например, IT-проекты в области туризма или транспортные, инфраструктурные проекты. Очень радует, что ребята присылают проекты, которые завязаны на людей с ограниченными возможностями, с точки зрения гостеприимства - это очень правильная история", - подчеркнул он.

Этапы конкурса

Первый полуфинал прошел в Сочи 12 февраля. Помимо Тулы, региональные этапы пройдут в Пятигорске, Иркутске, Ялте, Самаре, Калининграде, Салехарде, Уфе. В финал пройдут 200 человек, 50 из которых получат звание "Мастер гостеприимства".