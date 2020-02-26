20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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75-летие Победы
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Путин назвал обеспечение безопасности в празднование 75-летия Победы задачей спецслужб

Президент отметил, что "самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасности в период празднования 75-летия Победы общей задачей всех спецслужб и правоохранителей.

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"Самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период проведения масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сказал он на заседании коллегии МВД России. - Это задача для всех наших специальных служб и правоохранительных органов".

По словам российского лидера, в целом МВД "работает ритмично, задач много, но одна из главных - приближающиеся крупные мероприятия, связанные с 75-летием Победы".

"МВД работает хорошо по обеспечению [безопасности] массовых мероприятий, это показали крупные спортивные соревнования, чемпионат мира по футболу и так далее. Я вас прошу не утратить это набранное качество работы по крупным мероприятиям и в наступившем году", - добавил Путин, подчеркнув, что от этой работы "очень многое будет зависеть".

Президент также отметил, что обеспечивать безопасность на юбилейных мероприятиях в мае 2020 года сотрудники МВД будут в координации с другими правоохранительными и специальными службами.

В новость были внесены изменения (14:30 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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