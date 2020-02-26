Посольство РФ: среди заразившихся новым коронавирусом в Иране нет россиян

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Данных о наличии у граждан России в Иране нового коронавируса нет. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

"Данных о коронавирусе у граждан РФ у нас нет", - сказал он. Дипломат добавил, что "в настоящее время российское посольство продолжает работать в прежнем режиме".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом в стране. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число заболевших составляет 139, зафиксировано 19 летальных исходов.