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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ: среди заразившихся новым коронавирусом в Иране нет россиян

Число заболевших в республике составляет 139 человек

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Данных о наличии у граждан России в Иране нового коронавируса нет. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

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"Данных о коронавирусе у граждан РФ у нас нет", - сказал он. Дипломат добавил, что "в настоящее время российское посольство продолжает работать в прежнем режиме".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом в стране. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число заболевших составляет 139, зафиксировано 19 летальных исходов.

Теги
ИранРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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