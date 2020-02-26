20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин потребовал от МВД тщательнее следить за качеством обучения в автошколах

Президент подчеркнул, что необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России должно шире применять технические средства контроля безопасности дорожного движения и тщательно следить за качеством обучения в автошколах. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.

"Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП", - сказал президент.

Он отметил, что за последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, однако работа в этом направлении должна быть продолжена.

ДТП с такси

Путин заявил, что число аварий с участием такси выросло в прошлом году в полтора раза, нужно найти механизмы исправления данной ситуации.

Он отметил, что соблюдению требований в сфере перевозки пассажиров нужно уделить повышенное внимание. "Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси", - сказал глава государства, отметив, что число погибших в таких авариях увеличились более чем на треть, раненых - в полтора раза.

Президент попросил МВД вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств "обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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