20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин требует закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики

Президент также распорядился доработать законопроект об уголовной ответственности за такую пропаганду

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал перекрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики, а также доработать законопроект об уголовной ответственности за такую пропаганду.

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Выступая в среду на расширенном заседании коллегии МВД России, глава государства заявил, что министерству совместно с Роскомнадзором "необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики". "Кроме того, прошу Госдуму, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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