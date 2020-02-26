Путин требует закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики

Выступая в среду на расширенном заседании коллегии МВД России, глава государства заявил, что министерству совместно с Роскомнадзором "необходимо перекрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики". "Кроме того, прошу Госдуму, правительство вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Госдумой был возвращен этот законопроект, надо доработать", - сказал Путин.