20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МВД создало спецподразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и киберпреступностью

Глава министерства Владимир Колокольцев напомнил, что в прошлом году кражи и мошенничества, совершенные при помощи IT-технологий, были переведены в категорию тяжких преступлений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России в 2019 году создало подразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил в среду на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России глава министерства Владимир Колокольцев.

"В составе управления и отдела по контролю за оборотом наркотиков сформированы подразделения по противодействию наркоугрозе в сети Интернет. Кроме того, в ряде других служб центрального аппарата министерства и на местах созданы специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью", - сказал он.

Колокольцев напомнил, что в прошлом году кражи и мошенничества, совершенные при помощи IT-технологий, были переведены в категорию тяжких преступлений.

"Мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. В минувшем году количество раскрытых деяний данного вида увеличилось в 1,5 раза, для активизации работы были задействованы все резервы, однако, учитывая схемы методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно", - подчеркнул министр.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
Реклама на ТАСС
Amazon открыла в США первый супермаркет без касс
Чтобы совершать покупки в магазине Amazon Go Grocery, при входе нужно отсканировать QR-код в специальном приложении на смартфоне. Товары будут автоматически отображаться в виртуальной корзине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС