МВД создало спецподразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и киберпреступностью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД России в 2019 году создало подразделения по борьбе с наркоугрозой в интернете и по борьбе с киберпреступностью. Об этом заявил в среду на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России глава министерства Владимир Колокольцев.

"В составе управления и отдела по контролю за оборотом наркотиков сформированы подразделения по противодействию наркоугрозе в сети Интернет. Кроме того, в ряде других служб центрального аппарата министерства и на местах созданы специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью", - сказал он.

Колокольцев напомнил, что в прошлом году кражи и мошенничества, совершенные при помощи IT-технологий, были переведены в категорию тяжких преступлений.

"Мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. В минувшем году количество раскрытых деяний данного вида увеличилось в 1,5 раза, для активизации работы были задействованы все резервы, однако, учитывая схемы методов их совершения, отсутствие единых алгоритмов раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно", - подчеркнул министр.