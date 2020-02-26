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Освоение Арктики

Программу подсчета белых медведей в Арктике запустят в 2020 году

Одновременный учет всех медведей технически невозможен по причине сурового климата Арктики, утверждают ученые
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© Юрий Смитюк/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2020 году запускает четырехлетнюю исследовательскую программу подсчета белых медведей в российской Арктике. Программа позволит впервые в России целиком оценить численность популяции и ареал распространения этих животных. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС замдиректора Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Илья Мордвинцев.

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"Сегодня мы не располагаем достоверными данными о численности популяции белых медведей в российской Арктике. Поэтому в министерстве природных ресурсов формируется глобальная четырехлетняя программа по учету белых медведей в российской Арктике. Она будет охватывать все популяции. Это первые попытки в России сделать глобальный подсчет численности белых медведей", - сказал Мордвинцев.

По его словам, всеохватывающему учету популяции белых медведей мешают сложные климатические условия в Арктике и удаленность, а также большая территория ареала расселения. По этой причине одновременный учет всех медведей практически и технически невозможен. Последние подсчеты, которые проводились в 2014 году, носили экспертный характер относительной небольшой выборки.

В 2020 году пройдет подготовительный этап программы, будут разработаны и утверждены методики и средства для проведения исследования, объяснил ученый. В 2021 году будет проведен учет Чукотско-Аляскинской популяции, в 2022 году - Лаптевской популяции, в 2023 году - Карско-Баренцевоморской популяции. В 2024 году будет проводиться обработка полученных данных.

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