В Краснодаре к 2040 году планируют построить 120 школ

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодара планируют к 2040 году построить 120 новых школ для решения проблемы нехватки учебных мест. Об этом в среду сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, по данным администрации города, за последние пять лет население увеличилось более чем на 200 тыс. человек. Высокие темпы прироста населения привели к нехватке учебных мест в школах, несколько лет назад в школах набирали рекордное количество первых классов, сейчас дети учатся в две смены.

"За период с 2017 по 2019 годы мы построили 7 школ и 15 дошкольных учреждений. Но учебный процесс идет в 2 смены. Две смены - это тяжело как для учеников, так и для педагогов. К 2040 году нам нужно построить 120 школ", - сказал Первышов.

Он отметил, что на данный момент в городе ведется строительство 9 школ и 5 детских садов, в 2020 году начнется строительство еще одной школы. В стадии разработки проектов находятся еще 16 школ и 23 дошкольных учреждения, земельные участки под них зарезервированы. Власти города намерены ежегодно строить от 6 до 10 школ.

В учебном году 2019-2020 в Краснодаре учатся порядка 154 тыс. школьников. В 2018 году за школьные парты сели почти 140 тыс. учеников, это на 12 тыс. больше, чем годом ранее.