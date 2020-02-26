Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза. Об этом в интервью ТАСС рассказал ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, Герой России Юрий Шевченко, с которого по инициативе директора СВР Сергея Нарышкина только в этом году был снят гриф "секретно".

В среду он впервые предстал перед фото- и видеокамерами журналистов на презентации в ТАСС книги "Агент, переигравший абвер", посвященной его коллеге - легендарному разведчику, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну. 80-летний Юрий Шевченко с 1969 до 2001 года в качестве сотрудника внешней разведки регулярно выезжал в командировки за рубеж, добывая в том числе информацию с высшим грифом секретности "космик" сперва для СССР, а затем для России.

"О том, что будет со страной, я знал оттуда, изнутри", - сказал в интервью Шевченко, впервые приоткрывая завесу над своей работой за рубежом. "Лучшие мои друзья были црушники, и они рассказывали, как рушится наша страна, что они делают (для этого - прим. ТАСС), как (все это) будет - все было известно. Это начало 1970-х годов и до 2000-х годов", - сказал Шевченко. На вопрос ТАСС о том, насколько были выполнены такие планы, он лаконично заметил: "Могло быть (хуже). Они сделали первый этап - разрушили Советский Союз, но это было только начало нашего конца. А конец должен был быть страшен".

"В самый последний момент мы все-таки спасли (страну). В последний момент, потому что все было спланировано", - добавил он в своем первом кратком интервью журналистам.

Герой России, полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института, в органах госбезопасности служил с 1963 года, с 1965 года - на подготовке для работы в особых условиях (работе во внешней разведке - прим. ТАСС). В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации. В 2010 году ушел в отставку, активно передает свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги". Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено указом президента РФ 10 мая 2017 года. Женат, имеет двух дочерей.