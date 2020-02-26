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Колокольцев заявил о снижении подростковой преступности в России

Глава МВД отметил, что это вопрос требует внимания со стороны государства и общества

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. МВД отмечает снижение подростковой преступности в последние годы, сообщил в среду на расширенной коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Совместно с представителями заинтересованных органов власти, аппаратов по защите прав ребенка, правозащитными и благотворительными организациями проведен ряд мероприятий общепрофилактического характера. В результате принятых мер ситуация с подростковой преступностью за последние годы заметно улучшилась", - сказал он, добавив, что это вопрос требует внимания со стороны государства и общества.

По данным Колокольцева, в прошлом году на учете в отделах по делам несовершеннолетних состояли 300 тыс. детей. Из них каждый третий исправился и был снят с учета. Также на родителей, не исполняющих должным образом свои обязанности, сотрудники полиции оформили почти полмиллиона протоколов об административных правонарушениях.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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