Храм Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове отреставрируют до 2023 года

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Реставрация псковской церкви Косьмы и Дамиана с Примостья завершится до конца ноября 2022 года. Об этом сообщает сайт Единой информационной системы в сфере госзакупок.

"Объект культурного наследия федерального значения "Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда", XV-XVII веков. Окончание [работ] - 25 ноября 2022 года. Начальная (максимальная) цена государственного контракта - 71 млн 64 тыс. рублей. Государственный заказчик - федеральное государственное казенное учреждение "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", - отмечается в тексте документа.

Комитет международной организации включил десять церквей Псковской школы архитектуры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.

Многие из псковских храмов, включенных в список ЮНЕСКО, так назывваемые "кончанские". Во времена Псковской вечевой республики такие храмы являлись центрами общественной и политической жизни "концов" - подобий современных микрорайонов города. В их стенах псковичи хранили порох, необходимый для обороны от врагов. Одной из таких была церковь Святых Бессребреников и Чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья.

Каменная церковь построена в середине XV века на месте сгоревшей деревянной. За всю историю горела как минимум четрые раза. В годы Великой Отечественной храм получил повреждения во время бомбежки и был сожжен. Восстанавливать его начали в 1950-е годы. Спустя 10 лет внешний вид был приведен в порядок: появились окна, двери и кровля. Внутри работы продолжались долгие годы. В советское время там размещались переплетная мастерская и типография. Для прихожан храм открылся лишь в 2008 году.