Компания "Промобот" из Перми представила на выставке в Нью-Йорке робота-няню

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Промобот" (Promobot) из Перми презентовала на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке робота-няню, который может следить за ребенком в отсутствие родителей, новым продуктом уже заинтересовались представители разных стран. Об этом ТАСС в среду сообщил сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

"Мы создали робота-няню, представили его на крупнейшей выставке развлекательной индустрии и игрушек в США, она называется Toy Fair. Презентация прошла очень успешно, очень много компаний заинтересовалось, сейчас ведутся переговоры с рядом дистрибьюторов в сфере премиум-товаров для потребителей высокотехнологичной продукции в индустрии развлечений и игрушек. Возможно, уже в ближайшее время мы заключим ряд контрактов", - сказал он.

По словам Кивокурцева, робот создан в рамках проекта "Человекоподобный робот" компании "Промобот".

Как пояснили в пресс-службе компании, робот-няня представляет собой полностью антропоморфную машину, имеет внешность человека, родители могут создать свою точную копию. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Разработанная технология, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Новый дроид может следить за ребенком, поддерживать с ним разговор, рассказывать сказки, петь колыбельные, реагировать на его действия и подключаться к любым домашним устройствам.

С помощью функции телеприсутствия родители смогут наблюдать за ребенком со смартфона, общаться с малышом можно как онлайн, так и в автоматическом режиме, заранее придумав скрипты общения. Робота можно свободно подключить к любому домашнему устройству, родители удаленно будут управлять светом и температурой в доме, наблюдая за реакцией малыша "глазами" робота. Разработчики также создали специальную систему безопасности, с помощью которой робот может реагировать на определенные звуки, например стук в дверь или речь постороннего, дроид сообщит об этом родителям и успокоит малыша, если тот отреагирует на незнакомый звук.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.