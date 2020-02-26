Кузнецова после инцидента в Саратове призвала к модернизации воспитательных программ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в связи задержанием подростков, которые планировали совершить массовое убийство в школе в Саратове, считает, что необходимо на федеральном уровне заняться модернизацией воспитательных программ.

"Остро стоит вопрос воспитания. В послании президента поставлена высокая планка воспитания - это федеральная задача. Предлагаю принять, наконец, программу по модернизации воспитательных программ с участием всех заинтересованных ведомств", - говорится в комментарии детского омбудсмена, распространенном пресс-службой. Отмечается, что в настоящее время институт уполномоченного по правам ребенка завершает работу с участием экспертного сообщества над программой созидательного развития детства.

По словам Кузнецовой, в предыдущие годы после нескольких трагедий разработали и предложили правительству дорожную карту безопасности в образовательных учреждениях. Она включала в себя в том числе и развитие воспитательного компонента в образовательном процессе. "Но, к сожалению, она не была поддержана в полном объеме, надеюсь, на новом этапе, когда выявлены нарушения в воспитательной работе образовательных организаций, когда остро стоит вопрос развития позитивного и созидательного контента, удастся добиться комплексного решения проблемы", - подчеркивает Кузнецова.

Детский омбудсмен считает, что подросткам нужны положительные примеры. "Давайте вспомним хоть один российский фильм, где рассказывалось бы о подростках, которые живут идеей самосовершенствования, борьбой за конструктивные ценности? Мультфильмы для малышей есть неплохие. Но созидательные фильмы для подростков, где они? Подросткам нужны положительные примеры, но в погоне за рейтингами мы теряем нашу молодежь", - отмечает она.

Минобразования региона рекомендовало директорам школ анализировать досуг детей.

"Министерство образования на постоянной основе ведет профилактику правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних в образовательных организациях. Ведомство рекомендует главам районов, директорам образовательных организаций анализировать внешкольную занятость учащихся и альтернативные формы досуга несовершеннолетних", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства образования области.

В среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек. Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"). Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.