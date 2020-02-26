Еврокомиссия требует от стран ЕС представить национальные планы борьбы с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии (ЕК) национальные планы борьбы с распространением коронавируса в Европе из-за вспышки болезни в Италии. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с министрами здравоохранения Италии и сопредельных стран, мероприятие транслирует пресс-служба ЕК.

"Страны ЕС должны в ближайшее время представить национальные планы по противодействию распространению коронавируса", - заявила она. По ее словам, главной целью ЕС сейчас "остается сдерживание распространения заболевания".

ЕК призвала не поддаваться панике в связи со вспышкой коронавируса в Италии, а также бороться с неверной информацией о распространении вируса.