Amazon открыла в США первый супермаркет без касс

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Компания Amazon открыла в Сиэтле первый "супермаркет будущего", работающий без кассиров. Покупатели просто берут нужные товары и покидают магазин, а плата за покупки автоматически списывается с их банковских счетов с помощью размещенных в самом супермаркете специальных датчиков и камер, отслеживающих все действия посетителей. Об открытии супермаркета сообщает The Hill.

Чтобы совершать покупки в магазине Amazon Go Grocery, достаточно при входе отсканировать QR-код в специальном приложении на смартфоне. Как только посетитель откладывает себе товар, тот автоматически помещается в его виртуальную корзину. Если покупатель передумает, продукт можно просто вернуть на место, и он будет изъят из "электронной корзины". Единственное, о чем предупреждают создатели магазина, - нельзя передавать продукты другим покупателям, потому что система пока не в состоянии отслеживать такие операции, и если кто-то попросит вас подать товар с полки, деньги спишутся с вашего счета, а не со счета того, кому вы оказали услугу.

Новый супермаркет, как надеются его создатели, облегчит жизнь покупателям, так как избавит их от необходимости стоять в очередях в кассы.

Amazon Go Grocery - не первый магазин без кассового обслуживания, созданный компанией. С 2018 года в крупных городах США, таких как Чикаго, Нью-Йорк и Сан-Франциско корпорация уже открыла порядка 25 торговых точек без кассиров. Они получили название Amazon Go. Но эти "точки" не были полноценными супермаркетами. Там продавались в основном готовые закуски и напитки.