Власти Хайкоу создали специальный фонд помощи пострадавшим от коронавируса

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Городские власти Хайкоу (административный центр китайской провинции Хайнань) создали специальный фонд помощи для граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении из-за вызванной коронавирусом эпидемии . Об этом в среду сообщает газета "Хайнань жибао".

По данным издания, на нужды социально незащищенных слоев населения уже выделено в общей сложности 300,6 тыс. юаней (около $42,8 тыс.). Речь идет о престарелых, детях и неимущих.

Как пишет газета, медики провели осмотр малоимущих граждан и не выявили среди них ни одного случая инфицирования коронавирусом. Власти также дали указание местным общинам и землячествам оказывать помощь представителям бедных слоев населения и следить за их состоянием. К настоящему времени различная помощь была оказана 2,8 тыс. жителей.

Согласно официальной статистике, количество заразившихся коронавирусом на острове Хайнань составило 168 человек, при этом вылечились 124. Благодаря своевременным мерам администрация провинции смогла предотвратить массовое распространение вируса. За последнюю неделю ситуация заметно улучшилась: восстановлена работа объектов туризма, банков и общественного транспорта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.