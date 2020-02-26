Украинский телеканал требует через суд отменить запрет на въезд в страну Екатерины Варнавы

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинский телевизионный "Новый канал" подал в суд иск с требованием отменить запрет на въезд на Украину российской артистки Екатерины Варнавы. Варнава была ведущей на этом канале до того, как в 2017 году власти закрыли для нее въезд в страну из-за ее гастролей в Крыму.

В сообщении, размещенном в среду на сайте Окружного административного суда Киева, говорится, что суд принял к рассмотрению иск ООО "Новый канал" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта об отмене внесения российской телеведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Истец просит суд отменить изданный на основании обращения СБУ приказ Министерства культуры о внесении Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. "Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года", - сообщает киевский суд.

Неделю назад Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило к показу на территории страны российский фильм "Восемь первых свиданий" (2012), в котором одну из главных ролей сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Причиной запрета стало то, что в этой ленте снималась российская актриса Екатерина Варнава. Она была внесена украинскими властями в перечень лиц, которые создают "угрозу нацбезопасности Украины", поскольку выступала в Крыму после его воссоединения с Россией. Владимир Зеленский, который до избрания президентом Украины работал в сфере шоу-бизнеса, выступил в качестве одного из продюсеров и авторов сценария картины, а также сыграл в нем одну из главных ролей.