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Распространение коронавируса нового типа

Новый коронавирус обнаружили у еще 14 человек с лайнера Diamond Princess

Речь идет о пяти пассажирах и девяти членах экипажа

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Японские медики обнаружили новый коронавирус еще у 14 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, который уже три недели находится на карантине в порту города Иокогама. Об этом в среду объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Отмечается, что среди новых инфицированных пять пассажиров и девять членов экипажа. Таким образом, общее число заразившихся на круизном лайнере составило 705 человек. Трое из них - пожилые граждане Японии - умерли после госпитализации.

На борту лайнера сейчас остаются около 1 тыс. человек. Большинство из них - члены экипажа, а также те пассажиры, которые контактировали с зараженными, но еще не были переведены в специальные учреждения в Японии с целью наблюдения за состоянием их здоровья.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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