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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ считают преждевременным объявлять вспышку нового коронавируса пандемией

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в борьбе с коронавирусом еще можно победить, "если действовать правильно"

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пока нет оснований для объявления вспышки нового коронавируса пандемией. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он отметил, что использование этого определения может стать сигналом неспособности мирового сообщества сдержать распространение инфекции, что не соответствует действительности.

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"Мы не должны слишком стремиться объявлять о наличии пандемии без тщательного и продуманного анализа фактов", - сказал он. По словам главы ВОЗ, такой шаг "может дать сигнал, что мы больше не можем сдерживать вирус, что не является истиной".

"Мы ведем борьбу, в которой можем победить, если мы будем действовать правильно", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коснувшись итогов работы международной миссии экспертов в Китае, он отметил, что они "должны дать всем странам надежду, мужество и уверенность в том, что вирус можно сдержать". В частности, группа пришла к выводу, что "не было существенных изменений в ДНК вируса" за время вспышки. Кроме того, эксперты сделали вывод, что "принятые в Китае меры предотвратили значительное число случаев" заболевания.

Глава ВОЗ напомнил, что из 14 государств уже более недели не поступали сообщения о новых заболевших, а из девяти государств - более двух недель. Это Россия, Бельгия, Индия, Камбоджа, Непал, Филиппины, Финляндия, и Швеция и Шри-Ланка. "Это не означает, что в этих странах не может быть зафиксировано новых случаев. Однако случаи, которые были выявлены ранее, удалось сдержать", - сказал гендиректор. Он сообщил, что всего вне пределов Китая в 37 странах выявлено 2790 заболевших. В 44 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

По словам гендиректора, в ближайшие выходные, 29 февраля - 1 марта, планируется направить группу экспертов ВОЗ в Иран, где отмечена вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. Ранее предполагалось, что такая миссия посетит страну 25 февраля. Как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, неожиданный рост числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране вызывает глубокую обеспокоенность.

Теги
ИранИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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