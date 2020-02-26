Осужденного по делу "Сети" Сагынбаева доставили в медчасть СИЗО

ПЕНЗА, 26 февраля. /ТАСС/. Осужденный по делу террористического сообщества "Сеть" в Пензе Арман Сагынбаев госпитализирован в медицинскую часть СИЗО №1 УФСИН по Пензенской области. Он проходит курс лечения, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили журналистам в пресс-службе УФСИН по Пензенской области.

"Осужденному Арману Сагынбаеву оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время он содержится в отделении медицинской части СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Сагынбаев "проходит курс лечения в соответствии со стандартами и протоколами оказания медицинской помощи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников". "Осужденному регулярно проводятся лабораторные и инструментальные исследования. В учреждении работает квалифицированный медицинский персонал, необходимые для лечения медикаменты имеются в полном объеме", - уточнили в пресс-службе УФСИН.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на мать Сагынбаева сообщили, что у молодого человека обнаружен туберкулез. Заболевание было также диагностировано у еще одного фигуранта дела "Сети" - Василия Куксова.