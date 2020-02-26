Президент Ирана опроверг слухи о введении карантина в городах страны из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана планируют помещать на карантин не города или целые районы, а только отдельных людей с симптомами болезни, вызванной коронавирусом. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Что касается слухов, что какой-то город хотят поместить на карантин на месяц или отдельный район - на неделю. Таких решений государство не принимало", - цитирует президента его пресс-служба.

По словам политика, "если у человека есть симптомы заболевания, то его помещают на карантин". "Мы предусмотрели для этого множество центров в Тегеране. Вчера были подготовлены [дополнительные] койки", - сказал Роухани.

Слухи о том, что в отдельных городах Ирана может быть объявлен карантин, появились в скором времени после того, как стало известно о распространении коронавируса в стране. Как сообщали корреспонденту ТАСС несколько российских студентов, обучающихся в университетах Тегерана, иностранным учащимся настоятельно рекомендуют в кратчайшие сроки покинуть Иран. Такую рекомендацию представители вузов аргументируют тем, что учебные заведения прекращают работу, а с субботы в столице возможно введение карантина.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.