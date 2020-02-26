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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ сообщили, что около 81 тыс. человек в мире заразились новым коронавирусом

По данным организации, 96,5% случаев приходится на Китай

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 81 тыс. человек во всем мире заразилась новым коронавирусом. Более 96% случаев заболевания зарегистрированы в Китае, заявил в среду на пресс-конференции в Риме директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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"Всего зарегистрировано 80 988 случаев", - сказал он и подчеркнул, что 96,5% из них приходится на Китай.

По словам Клюге, эффективное лечение заболевания, вызванного новым коронавирусом, пока не разработано. Вместе с тем, по его словам, основания для паники нет.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 38 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2 715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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