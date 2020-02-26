Первый замглавы МО вручил журналисту ТАСС медаль "За укрепление боевого содружества"

ДУШАНБЕ /Таджикистан/, 26 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов вручил журналисту ТАСС Алине Имамовой медаль "За укрепление боевого содружества", передает корреспондент агентства с церемонии награждения победителей окружного этапа всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2020" на военной базе РФ в Душанбе.

Имамова награждена медалью за высокий профессионализм в освещении деятельности Центрального военного округа.

Кроме того, на церемонии, в которой также принял участие командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II получили редактор Алексей Трофимов и ответственный секретарь газеты "Уральские военные вести" Андрей Ямшанов.

Награждение победителей окружного этапа всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Центр 2020" впервые проходит за пределами РФ - на территории 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.